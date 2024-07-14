شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن صوتنا خليجي ينشر معلومات خاصة عن أول مهرجان سينمائي في العالم والان مع التفاصيل الكاملة

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يعد مهرجان البندقية السينمائي، الذي يُلقب بـ “معرض الفن السابع”، أقدم مهرجان سينمائي في العالم، حيث شهدت انطلاقته في عام 1932م وظل يتألق ببريقه حتى الوقت الحاضر. يقام المهرجان في فينيسيا داخل جزيرة ليدو، ويستضيف آلاف النجوم والمشاهير، جذبًا ملايين المتابعين والمعجبين من مختلف أنحاء العالم.

أقدم مهرجان سينمائي في العالم

في إطار فعاليات المهرجان، يتم عرض مجموعة من الأفلام القصيرة والطويلة، حيث يقومت لجنة تحكيم متميزة، تضم مخرجين وكتّاب مسرحيين وممثلين، بتقديم الجوائز والتكريم للأعمال المتميزة. يتميز المهرجان بتنوع مشاركته، حيث يجتذب مبدعين من كافة أنحاء العالم، بما في ذلك دول الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا.

أقدم مهرجان سينمائي في العالم

مؤسس مهرجان البندقية السينمائي هو رجل الأعمال الإيطالي جوزيبي فولبي، وتعكس فعاليات المهرجان تاريخًا عريقًا من الإبداع والتميز. يعقد المهرجان سنويًا، ووصل إلى دورته الثمانين بمشاركة واسعة من مختلف أنحاء العالم.

أرفع جائزة في المهرجان

تُعتبر جائزة الأسد الذهبي، المعروفة أيضًا باسم “The Golden Lion”، أرفع جائزة تُمنح لفيلم في مهرجان البندقية السينمائي. يتسلم هذه الجائزة الفخرية الأفلام التي تتميز بتميز فني وقصص رائعة. تمنح هذه الجائزة منذ عام 1949 من قِبل منظمي المهرجان وداعمين له، وتظل إشارة لأعظم الإنجازات في عالم صناعة السينما.

وفي إضافة إلى الأسد الذهبي، تُقدم جائزة الأسد الذهبي الثاني كتكريم فخري للشخصيات التي ساهمت في تطوير السينما ورفعت من مكانتها. يبرز مهرجان البندقية كواحد من أهم المحافل السينمائية على مر العقود، حيث يجسد تراثًا فنيًا استثنائيًا ورؤية متجددة نحو عالم السينما.