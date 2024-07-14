شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن صوتنا خليجي ينشر معلومات جديدة حول أسباب فشل اجتياز سيارات الخصوصي للفحص الدوري في السعودية في 2024 والان مع التفاصيل الكاملة

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كشفت مصادر مطلعة في وزارة الداخلية السعودية عن ارتفاع ملحوظ في نسبة السيارات التي لم تتمكن من اجتياز الفحص الدوري خلال النصف الأول من عام 2024. ووفقًا للبيانات الرسمية، فإن العوامل الرئيسية وراء هذا الارتفاع تعود إلى مجموعة من الأسباب الفنية والميكانيكية، بالإضافة إلى عدم التزام بعض مالكي السيارات بالشروط والمعايير المطلوبة.

الأسباب الفنية والميكانيكية:

أعطال نظام الإضاءة: تعد مشاكل المصابيح الأمامية والخلفية، وإشارات الانعطاف، أحد أكثر الأسباب شيوعًا لعدم اجتياز الفحص. يعود ذلك غالبًا إلى تلف المصابيح أو عدم ضبطها بشكل صحيح.

مشاكل نظام العادم: يؤدي ارتفاع نسبة الانبعاثات الضارة إلى رسوب السيارة في الفحص، مما يشير إلى وجود خلل في نظام العادم أو المحرك.

أعطال نظام الفرامل: يعتبر نظام الفرامل من أهم الأنظمة في السيارة، ويجب أن يكون في حالة ممتازة لضمان السلامة على الطريق. تشمل الأعطال الشائعة في نظام الفرامل تآكل تيل الفرامل أو تسرب زيت الفرامل.

تآكل الإطارات: يؤثر تآكل الإطارات على تماسك السيارة وقدرتها على التوقف بأمان. يجب أن يكون عمق نقش الإطارات ضمن الحدود المسموح بها.

مشاكل نظام التعليق: يؤدي تلف مكونات نظام التعليق إلى عدم استقرار السيارة وصعوبة التحكم فيها. يجب فحص نظام التعليق بانتظام وإصلاح أي تلف فورًا.

عدم التزام مالكي السيارات بالشروط والمعايير:

تظليل الزجاج: لا يسمح بتظليل زجاج السيارة الأمامي أو الجانبي الأمامي بنسبة تزيد عن 30%.

تعديل السيارة: يجب أن تكون السيارة في حالتها الأصلية، ولا يسمح بإجراء أي تعديلات على هيكل السيارة أو المحرك إلا بعد الحصول على تصريح من الجهات المختصة.

عدم صلاحية الإطارات: يجب أن تكون جميع الإطارات في حالة جيدة وغير متآكلة.

عدم وجود ملصق الفحص الدوري: يجب لصق ملصق الفحص الدوري على الزجاج الأمامي للسيارة بعد اجتياز الفحص بنجاح.

وتنصح وزارة الداخلية مالكي السيارات بضرورة إجراء الصيانة الدورية لسياراتهم والتأكد من سلامة جميع الأنظمة قبل التوجه إلى مراكز الفحص الدوري. كما تؤكد الوزارة على أهمية الالتزام بالشروط والمعايير المطلوبة لتجنب رسوب السيارة في الفحص.

وتجدر الإشارة إلى أن رسوب السيارة في الفحص الدوري يترتب عليه عدم القدرة على تجديد استمارة السيارة، بالإضافة إلى دفع غرامات مالية. لذا، يجب على جميع مالكي السيارات أخذ هذا الأمر على محمل الجد والحرص على سلامة سياراتهم والتزامهم بالأنظمة والقوانين المرورية.