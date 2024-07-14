مهرجان المانجو بأملج يجذب الأهالي والزوار

ويشهد مقر المهرجان في مركز الاحتفالات توافد الأهالي والزوار الذين يقضون إجازتهم بمحافظة أملج، ويجدون فرصة من خلال المهرجان لشراء أجود أنواع المانجو، بينما يستمتع الأطفال وأفراد الأسرة بالفعاليات المصاحبة للمهرجان. كما يتعرف زوار المهرجان على أنواع المانجو التي يعرضها المزارعون في أجنحتهم الخاصة، ومنها التومي والزبدة ولانجرا والفونس وعويس.
وقد أسهم المهرجان في التعريف بمنتجات محافظة أملج الزراعية والترويج لها، سواءً من خلال منافذ البيع في مقر المهرجان أو الوسائل الإعلامية المختلفة.
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