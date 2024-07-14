شكرا لمتابعة خبر عن وفاة عروس وعائلتها قبل ساعات من زفافها بالجوف .. صورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - خطف الموت عائلة مكونة من زوج وزوجته وابن وابنة ، في حادث مروري أليم ، وذلك قبل يوم واحد من موعد قران الابنة .

ووفقاً لما تم تداوله عبر المنصات الاجتماعية ، فتمت الصلاة على الأسرة اليوم ، في محافظة طبرجل بمنطقة الجوف .

وخيمت مشاعر الحزن والصدمة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول صورة من دعوة الزفاف ، الذي كان من المقرر إقامته غداً الأحد .

وتضمنت دعوة الزفاف كلمات مؤثرة ، وهي “دعوة حب تليق بحجم محبتي لك ، بقلب أم تغمرها السعادة أدعوكم بكل حب لحضور حفل عقد قران أميرتي همس ، وذلك بمشيئة الله تعالى الأحد الموافق 8/1/1446ه‍ .