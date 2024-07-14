السعودية | “سلمان للإغاثة” ينير دروب المحتاجين بـ3 دول

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

يستمر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في تقديم الاحتياجات الغذائية والطبية وغيرها للمحتاجين في العديد من الدول حول العالم.

ووزع المركز 517 سلة غذائية للفئات الأشد احتياجاً في مديرية الشيخ عثمان بمحافظة عدن استفاد منها 3,619 فرداً بواقع 517 أسرة، وذلك ضمن مشروع توزيع المساعدات الغذائية في اليمن.

وسلّم المركز هدية المملكة المتضمنة 50 طناً من التمور لجمهورية السنغال، حيث تم تسليم المساعدات – نيابة عن المركز- سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السنغال سعد بن عبدالله النفيعي للأمين العام لوزارة الأسرة والتضامن الحاج نجوقو ضيوف، وذلك في مقر السفارة السعودية بالعاصمة دكار.

وقدّم مشروع تشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت خدماته الطبية المتنوعة لـ 129 مستفيداً ممن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني خلال شهر يونيو، حيث جرى خلال المشروع تقديم 798 خدمة وبلغت نسبة الذكور 68% ونسبة الإناث 32%، بينما شكّلت نسبة النازحين 10% والمقيمين 90% من إجمالي المستفيدين، كما توزعت الخدمات التي حصلوا عليها بين تسليم أطراف وقياس أطراف وصيانة أطراف إضافة إلى خدمات العلاج الطبيعي والاستشارات التخصصية.

في السياق نفسه، نفذ جهاز إسعاف جمعية سبل السلام الاجتماعية في منطقة المنية شمال لبنان 84 مهمة إسعافية بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، حيث تنوعت المهمات بين نقل المرضى من المستشفيات وإليها وتقديم خدمات إسعاف جرحى حوادث السير في مدينة المنية.

كما أطلق فعاليات البرنامج التدريبي لمشرفي الأيتام بساحل حضرموت، وذلك ضمن مشروع سند لرعاية الأيتام بالتنسيق مع مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بساحل حضرموت، على أن يتضمن البرنامج رفع كفاءة وقدرات مشرفي الأيتام من خلال تزويدهم بالمهارات والمعارف والبرامج التطبيقية والسلوكية للتعامل مع الأيتام، بالإضافة إلى مفاهيم في الحماية والرعاية وغيرها.

يأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة شعوب بعض الدول جراء الأزمات الإنسانية التي تمر بهم.

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