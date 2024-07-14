شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" يكشف عن توقعات الطقس على مناطق المملكة والان نبدء بالتفاصيل

طقس السعودية اليوم الأحد

حالة البحر الأحمر

حالة الخليج العربي

الدمام - شريف احمد - كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة ليوم الأحد في المملكة.وأشار على موقع الرسمي إلى أنه لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من عدة مناطق.وتشمل نجران، جازان، عسير، الباحة وتمتد إلى مكة المكرمة، في حين يستمر الطقس حار إلى شديد الحرارة مع نشاط في الرياح السطحية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.كما تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك كذلك منطقتي مكة المكرمة و المدينة المنورة خاصة الساحلية منها.وبخصوص البحر الأحمر، تكون الرياح السطحية، شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية الى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة على الجزء الجنوبي مع تكون السحب الرعدية الممطرة.بينما يكون ارتفاع الموج، من متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى ثلاث أمتار على الجزء الجنوبي مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج.

أما الخليج العربي، تكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة.

ويرتفع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.