"الأرصاد" ينبه من أمطار غزيرة على منطقة عسير

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طقس السعودية اليوم الأحد

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكون أمطار غزيرة على منطقة عسير، يصاحبها رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 11 مساءً.كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة ليوم الأحد في المملكة.وأشار على موقع الرسمي إلى أنه لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من عدة مناطق.وتشمل نجران، جازان، عسير، الباحة وتمتد إلى مكة المكرمة، في حين يستمر الطقس حار إلى شديد الحرارة مع نشاط في الرياح السطحية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.كما تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك كذلك منطقتي مكة المكرمة و المدينة المنورة خاصة الساحلية منها.