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صرف 295 مليون ريال لمزارعي القمح المحلي

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واس - الرياض  0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن صرف 295 مليون ريال لمزارعي القمح المحلي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي عن صرف مستحقات الدفعة الأولى لمزارعي القمح المحلي، الذين وردوا الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1445/1446هـ (2024م).
وأشارت إلى وإغلاق حساباتهم عبر المنصة الإلكترونية "محصولي" على الموقع الرسمي للهيئة.

مزارعو القمح المحلي

وبلغ إجمالي ما أودع في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة بلغ (295,177,176) ريالًا، لصافي كمية مستلمة (175,703) أطنان لـ 792 مزارعًا.
وبدأت الهيئة باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتبارًا من 12 شوال 1445هـ.

زراعة القمح في

وقد بلغ إجمالي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه 552,535 طنًا لـ 2,751 مزارعًا.
ويأتي ذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على قيام الهيئة بشراء القمح من المزارعين لمدة (خمس) سنوات بما لا يتجاوز مليونًا ونصف المليون طن لكل عام.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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