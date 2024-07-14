شكرا لقرائتكم خبر عن صرف 295 مليون ريال لمزارعي القمح المحلي والان نبدء بالتفاصيل

مزارعو القمح المحلي

زراعة القمح في السعودية

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي عن صرف مستحقات الدفعة الأولى لمزارعي القمح المحلي، الذين وردوا الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1445/1446هـ (2024م).وأشارت إلى وإغلاق حساباتهم عبر المنصة الإلكترونية "محصولي" على الموقع الرسمي للهيئة.وبلغ إجمالي ما أودع في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة بلغ (295,177,176) ريالًا، لصافي كمية مستلمة (175,703) أطنان لـ 792 مزارعًا.وبدأت الهيئة باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتبارًا من 12 شوال 1445هـ.وقد بلغ إجمالي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه 552,535 طنًا لـ 2,751 مزارعًا.ويأتي ذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على قيام الهيئة بشراء القمح من المزارعين لمدة (خمس) سنوات بما لا يتجاوز مليونًا ونصف المليون طن لكل عام.