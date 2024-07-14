شكرا لقرائتكم خبر عن صرف 295 مليون ريال لمزارعي القمح المحلي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي عن صرف مستحقات الدفعة الأولى لمزارعي القمح المحلي، الذين وردوا الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1445/1446هـ (2024م).
وأشارت إلى وإغلاق حساباتهم عبر المنصة الإلكترونية "محصولي" على الموقع الرسمي للهيئة.
وبدأت الهيئة باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتبارًا من 12 شوال 1445هـ.
ويأتي ذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على قيام الهيئة بشراء القمح من المزارعين لمدة (خمس) سنوات بما لا يتجاوز مليونًا ونصف المليون طن لكل عام.
وأشارت إلى وإغلاق حساباتهم عبر المنصة الإلكترونية "محصولي" على الموقع الرسمي للهيئة.
مزارعو القمح المحليوبلغ إجمالي ما أودع في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة بلغ (295,177,176) ريالًا، لصافي كمية مستلمة (175,703) أطنان لـ 792 مزارعًا.
وبدأت الهيئة باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتبارًا من 12 شوال 1445هـ.
زراعة القمح في السعوديةوقد بلغ إجمالي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه 552,535 طنًا لـ 2,751 مزارعًا.
ويأتي ذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على قيام الهيئة بشراء القمح من المزارعين لمدة (خمس) سنوات بما لا يتجاوز مليونًا ونصف المليون طن لكل عام.