شكرا لمتابعة خبر عن الخباز “عبدالرحمن الربيع” يروى قصته مع الخبز الحساوي بنكهته الأصيلة ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روى “عبدالرحمن الربيع” والذى يعمل خباز الخبز الأحمر الحساوي منذ 66 عاما، قصته مع صناعة ذلك الخبز.

وقال الربيع، خلال لقاء مع قناة العربية، إنه بدأ العمل في هذه المهنة وعمري نحو 13 عاما، مضيفا، إلى أن تاريخ ذلك النوع من الخبز قديم في المنطقة ويتميز بإضافة التمر.

وعن طريقة الإعداد، قال: “ينقع التمر في الماء سواء في ماء بارد في الصيف أو ماء حار في الشتاء، ويضاف له الخميرة والطحين وبعد العجن يتم تسويته وسط تنور فخاري وعبر نيران جذوع النخل.

وتابع: “أن الخبز الأحمر الحساوي يتميز بجودة الطعم ويعتبر غذاء صحي، وقد شاركت في عدة مهرجانات”، مشيرا إلى أن هناك إقبال كبير لشراء هذا النوع من الخبز.

يذكر أن الخبز الأحمر الحساوي قد تم تسجيله ضمن أخباز المدن المبدعة في اليونسكو.