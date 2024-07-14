شكرا لمتابعة خبر عن أمر ملكي بتمديد خدمة أمير جازان لمدة 4 سنوات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ على الثقة الملكية الغالية بتمديد خدمته أميرًا لمنطقة جازان لمدة أربع سنوات.

وقال سموه في تصريح لهيئة وكالة الأنباء السعودية “يطيب لي ويسعدني أن أرفع أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بمناسبة الثقة الغالية وصدور الأمر الملكي الكريم بتمديد خدمتي أميراً لمنطقة جازان لمدة أربع سنوات”.

ودعا سموه تعالى أن يمده بعونه وتوفيقه لخدمة الدين ثم الملك والوطن، والمضي قُدماً مع أهالي المنطقة لتحقيق كل ما فيه أمن وخير ورفعة الوطن والمواطن، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتحقيق الريادة في شتى المجالات في ظل توجيهات القيادة ـ أيدها الله ـ..