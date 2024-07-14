شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. عروض وظيفية جديدة لانتقال موظفي الصحة إلى "القابضة" والان نبدء بالتفاصيل

إرسال العروض الوظيفية

عقد جديد

الدمام - شريف احمد - أكدت مصادر في ادارة التجمعات الصحية في الرياض الشرقية والقصيم، أن فريق الموارد البشرية في شركة الصحة القابضة يعمل للتأكد من أن العروض الوظيفية المقدمة للموظفين متوافقة مع ما كانوا يحصلون عليه سابقًا أو أعلى من ذلك.وفي رسالة موجهة إلى رؤساء تشغيل الشبكات والمستشفيات، دعت إدارات التجمعات الثلاثة، إلى فتح قنوات الاتصال مع الموظفين وتشجيعهم على تقديم شكاويهم مباشرة إلى إدارة الموارد البشرية في غرفة العمليات بمبنى 100، في حال شعروا بأن العرض الوظيفي المقدم لهم أقل من المستحق.وأكدت التجمعات على أهمية التعامل مع هذه الشكاوي بجدية وسرعة، مشيرًة إلى أن إدارة التجمعات مستعد للتدخل في حال لم تتمكن إدارة الموارد البشرية من حل المشكلة، وذلك قبل أن يقرر الموظف رفض العرض الوظيفي.ومن المقرر أن يتم إرسال العروض الوظيفية اليوم، حيث دعت التجمعات الثلاثة جميع الموظفين إلى التعاون والمشاركة في هذه العملية، مؤكدًة على أهمية التواصل الفعال والشفاف لضمان تحقيق الأهداف المرجوة وتعزيز رضا الموظفين.من جتها، أعلنت التجمعات الصحية الثلاثة عن تحديثات في سياسات الإجازات للعاملين الجدد بعقود مع شركة الصحة القابضة، وذلك بهدف مواءمة اللوائح مع التغييرات التنظيمية الأخيرة.وبموجب هذه التحديثات، سيحتفظ موظفو التشغيل الذاتي برصيد إجازاتهم كما هو عند الانتقال إلى العقد الجديد. أما موظفو الخدمة المدنية، فسيتم تصفية رصيد إجازاتهم بحد أقصى 180 يومًا، مع تعويض مالي عن الأيام التي تم تصفيتها. كما ستلغى جميع طلبات الإجازات المقدمة قبل العقد الجديد، وستبدأ خطة الإجازات السنوية من تاريخ العقد الجديد.وأكدت التجمعات حرصها على ضمان حقوق الموظفين وتوفير بيئة عمل محفزة ومنتجة، داعيًة الموظفين إلى التواصل مع إدارة الموارد البشرية لمزيد من المعلومات والاستفسارات.وكشفت التجمعات عن تفاصيل انتقال موظفيها إلى شركة الصحة القابضة، وذلك في إطار خطة التحول إلى نظام التشغيل الذاتي.وبحسب المعلومات الواردة، سيحصل الموظفون على عقد جديد مع شركة الصحة القابضة، مع خيارات مختلفة بناءً على وضعهم الوظيفي الحالي.- موظفو التشغيل الذاتي: سينتقلون إلى العقد الجديد مع الاحتفاظ بجميع مزاياهم الحالية.- موظفو الخدمة المدنية: لديهم خيار الانتقال إلى العقد الجديد مع الحصول على مكافأة نهاية خدمة، أو البحث عن فرصة عمل في جهة حكومية أخرى خلال فترة 6 أشهر.وفي حال عدم العثور على وظيفة بديلة، سيتم إنهاء الخدمة وتصفية الحقوق.وأكدت التجمعات أن الموظفين الراغبين في الانتقال إلى العقد الجديد لديهم مهلة 5 أيام عمل للرد، داعيًا إياهم إلى التواصل مع إدارة الموارد البشرية عبر الرقم 8001277000.من جهتها، أعلنت شركة الصحة القابضة عن تفاصيل عقد العمل الجديد لموظفي التجمع الصحي، وذلك في إطار خطة التحول إلى نظام التشغيل الذاتي.وبحسب المعلومات التي حصلت عليها ”اليوم“، فإن العقد الجديد يتضمن العديد من المزايا للموظفين، من بينها: الراتب: لن يقل عن الراتب الحالي للموظف. البدلات: إضافة بدل النقل لجميع الموظفين. إضافة بدل السكن لجميع الموظفين. أما المكافآت: مكافأة سنوية للإداريين والصحيين المتميزين. لائحة جديدة للشركة بخصوص ساعات وأيام العمل الإضافي.وفي الوقت نفسه، سيتم إلغاء بعض البدلات والمكافآت المعمول بها سابقاً، مثل بدل التميز ومكافأة 10-15-20 سنة خدمة.يذكر أن الوزارة بدأت المرحلة الثانية من التحول الصحي مع اختيار 3 تجمعات صحية للانتقال إلى شركة الصحة القابضة وهي "الرياض والشرقية والقصيم"، في إطار البدء في تخصيص القطاعات الصحية، ما سيسهم في الارتقاء بجودة الخدمات في جميع المجالات، وفقًا لرؤية 2030 التي تركِّز على صحَّة الإنسان.