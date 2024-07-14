شكرا لمتابعة خبر عن كواليس جديدة حول وفاة عروس الجوف قبل ساعات من زفافها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تحولت بطاقة دعوة زفاف إلى ورقة وداع مؤلمة ، تحمل بين طياتها قصة مأساوية راح ضحيتها أربعة أفراد من أسرة ، بينما كانوا يستعدون للاحتفال بزفاف ابنتهم الغالية .

وكنت العروس همس توفيت إثر حادث مروري بمنطقة الجوف ، رفقة والدها ووالدتها وأخيها ، ليعبر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن تعاطفهم الكبير مع عائلة الفقيدين ، ودعوا لهم بالغفران .

وقال أحمد عايد المزودي، أحد أقارب الأسرة ، في تصريحات إعلامية ، الحادث المأساوي كان خلال زيارة الأسرة لأهل الزوجة في قرية صديع، وكان سبب الحادث وجود خلل في أحد الإطارات ” .

وأدى هذا إلى اختلال توازن السيارة التي ارتطمت بالرصيف، وأدى إلى وفاة الأب والأم والابنة في الحال ، بينما توفي الابن بعد نقله للمستشفى .

وأضاف : ” المتوفى من متقاعدي الدفاع المدني ، وعرف عنه أخلاقه الطيبة وحب الناس له ، وحرصه على عمل الخير ، وليس لنا سوى الصبر والسلوان ، فالحزن خيم على مدينة طبرجل، ونسأل الله لهم الرحمة والمغفرة” .

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