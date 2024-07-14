شكرا لمتابعة خبر عن ولي العهد يتلقى رسالة خطية من أمير قطر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – ، رسالة خطية ، من أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، تتصل بالعلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

وقام بتسلم الرسالة ، معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي معالي نائب وزير الخارجية ، خلال استقباله في الوزارة بالرياض ، اليوم الأحد ، سفير دولة قطر لدى المملكة بندر محمد العطية .

وجرى خلال الاستقبال ، استعراض العلاقات الثنائية ، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات ، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .