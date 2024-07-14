766 منشآت ومنتجات مخالفة للمواصفات الغذائية

1387 جولة
كشف تقرير هيئة الغذاء والدواء لشهر يونيو الماضي، تنفيذ 1387 جولة رصد وتقصي على المنشآت والمنتجات الخاضعة لرقابتها، وذلك بهدف التحقق من الالتزام بمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات الغذائية، وتهدف عمليات الرصد والتقصي إلى ضمان سلامة وجودة المنتجات الغذائية، والدوائية، والطبية، وحماية المستهلك من الغش التجاري، ورفع التزام المنشآت الخاضعة لرقابة الهيئة بالأنظمة والمواصفات.
مضبوطات ومخالفات
أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن أبرز ما تم ضبطه في شهر يونيو بمشاركة وزارة التجارة، مستودعًا غير مرخص في مدينة الرياض، يقوم بتخزين 150 ألف منتج من مستحضرات التجميل، وأكثر من 60 طن منتجات غذائية منتهية الصلاحية، مع ملاحظة مواد وأدوات يشتبه في استخدامها لتغيير تواريخ الصلاحية، حيث تم إغلاق المستودع، وإتلاف جميع الكميات المخالفة بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض، وضبط مخالفات ممارسة أنشطة تخزين المواد الغذائية ومنتجات التجميل دون الحصول على ترخيص من الهيئة وجار استكمال الإجراءات النظامية، كما ضبط فناء في محافظة بحرة، يتم فيه تخزين وصيانة الأجهزة الطبية المرتجعة من المجمعات الصحية مثل أجهزة أشعة، ورنين مغناطيسي، وأجهزة غسيل كلى، وحاضنات أطفال وغيرها، ويتم خلال الموقع السكني، تصليح وصيانة تلك القطع بطريقة عشوائية، وإعادة بيعها، وتم مصادرة كامل الكمية الموجودة بداخله، وجار استكمال الإجراءات النظامية بالتنسيق مع الجهات المختصة، وضبط مصنع لتصنيع مستحضرات بيطرية في أحد المواقع بمحافظة حفر الباطن، قام على إثرها مفتشو الهيئة بعمل جولات مسح وتقصٍّ ميدانية، وأسفرت عمليات التفتيش عن ضبط استراحة يتم فيها تصنيع أدوية بيطرية بطريقة بدائية، ورصد 10 آلاف مستحضر بيطري تم تصنيعه وجاهز للتوزيع، و15 ألف ملصق تستخدم بغرض التغليف، ومعدات للتصنيع، بالإضافة إلى ضبط 10 آلاف مستحضر بيطري غير مسجل كانت موجودة بالموقع، و6538 من الإضافات العلفية والمبيدات يتم تخزينها في ذات الموقع، وتم مصادرة كامل الكمية المرصودة في الموقع، وتحرير مخالفات مزاولة نشاط تصنيع المستحضرات البيطرية دون الحصول على ترخيص، ونشاط تخزين المستحضرات البيطرية دون الحصول على ترخيص، ومخالفة تخزين إضافات علفية ومبيدات دون الحصول على ترخيص، وتم إحالة المخالف إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.
آثار إيجابية
أسهمت الجولات والضبطيات في تحقيق آثار إيجابية على ضمان سلامة وجودة المنتجات الغذائية والدوائية والطبية ومنتجات التجميل، والأدوية البيطرية، وحماية السوق والمستهلك من الغش التجاري والمنتجات المخالفة ومجهولة المصدر، ورفع التزام المنشآت الخاضعة لرقابة الهيئة بالأنظمة واللوائح والمواصفات والمتطلبات، والتأكيد على اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
جولات ومنشآت
1387 جولة رصد وتقصٍ
766 منشآت ومنتجات مخالفة مضبوطة
225 منشأة مخالفة بـ29%
541 أصناف منتجات مخالفة بـ71%
4 أهداف لعمليات الرصد والمراقبة
4 آثار إيجابية للرصد والتقصي
أبرز المضبوطات:
مستودع غير مرخص في الرياض
150 ألف منتج مستحضرات تجميل
60 طن منتجات غذائية منتهية الصلاحية
فناء للصيانة في بحرة
مصنع مستحضرات بيطرية في حفر الباطن
10 آلاف مستحضر بيطري
15 ألف ملصق
6538 إضافات علفية ومبيدات
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