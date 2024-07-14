شكرا لمتابعة خبر عن ساما يطلق منصة نقد لتيسير وصول الجهات الحكومية لحساباتها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلن البنك المركزي “ساما” إطلاق منصة الخدمات المصرفية الحكومية “نقد” التي تتيح وصول الجهات الحكومية إلى حساباتها لدى البنك المركزي بيسر وسهولة، إلى جانب إجراء العمليات المالية بمنصة رقمية آمنة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن إطار إستراتيجية البنك المركزي لتقديم الخدمات المصرفية للجهات الحكومية ودعم التطور الرقمي، حيث ستسهم في رقمنة خدمات العمليات المالية للجهات الحكومية على حساباتها لدى البنك المركزي ، تحت منصة رقمية موحدة وآمنة .

وسوف تسهل هذه الخطو ايضاً الوصول إلى معلومات حساباتها على مدار الساعة، وإدارة هذه الحسابات، إلى جانب المتابعة الفورية للعمليات التي نُفِّذت من حسابات الجهات الحكومية وإليها.

والجدير بالذكر أن هذه المنصة تستهدف تقديم خدمات مصرفية إلكترونية تدعم التعاملات المالية الحكومية، بما يعزز من تجربة المستخدمين ورفع مستوى الكفاءة والإنتاجية في التعاملات المالية باستخدام أحدث التقنيات، والإسهام في تقليل الوقت المستغرق لتنفيذ الإجراءات المصرفية الحكومية.

