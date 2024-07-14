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المملكة وقطر تبحثان سبل تعزيز التعاون في المجالين العدلي والقضائي

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واس - الرياض  0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - التقى وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، في الرياض اليوم، نظيره القطري إبراهيم بن علي المهندي.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالين العدلي والقضائي.

العلاقات القطرية

واستعرض وزير العدل، خلال اللقاء، التطورات التي يشهدها القطاع العدلي والقضائي في المملكة بدعم من القيادة الرشيدة، لا سيما على صعيد التشريعات المتخصصة، والتحول الرقمي للخدمات العدلية.
وعلى هامش الزيارة، اطلع وزير العدل القطري، على عدد من التجارب والمشاريع العدلية؛ منها مبادرة رقمنة الثروة العقارية، ومركز العمليات العدلي.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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