شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة وقطر تبحثان سبل تعزيز التعاون في المجالين العدلي والقضائي والان نبدء بالتفاصيل

العلاقات السعودية القطرية

الدمام - شريف احمد - التقى وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، في الرياض اليوم، نظيره القطري إبراهيم بن علي المهندي.وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالين العدلي والقضائي.واستعرض وزير العدل، خلال اللقاء، التطورات التي يشهدها القطاع العدلي والقضائي في المملكة بدعم من القيادة الرشيدة، لا سيما على صعيد التشريعات المتخصصة، والتحول الرقمي للخدمات العدلية.وعلى هامش الزيارة، اطلع وزير العدل القطري، على عدد من التجارب والمشاريع العدلية؛ منها مبادرة رقمنة الثروة العقارية، ومركز العمليات العدلي.