شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة.. برنامج تدريبي لرفع كفاءة الممارسين الصحيين والان نبدء بالتفاصيل

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تعزيز المهارات الصحية

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة عن فتح باب التقديم لبرنامج تدريب الممارسين الصحيين، الذي سيبدأ اعتبارًا من يوم الإثنين 15 يوليو، يستمر التقديم حتى 30 سبتمبر من العام الجاري.ويستهدف البرنامج غير الموظفين الذين تم قبولهم للتدريب في المراكز التدريبية التابعة للوزارة وفي القطاع الخاص



كما يهدف البرنامج إلى تعزيز المهارات والكفاءات الصحية للممارسين من خلال تقديم تدريبات عملية متخصصة وتأهيلهم للعمل بفعالية ضمن فرق الرعاية الصحية، مما يسهم في رفع جودة الخدمات الصحية المقدمة للمجتمع.



شروط التقديم



تشترط الوزارة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يكون ملتحقًا بوظيفة في القطاع الحكومي أو الخاص، بالإضافة إلى الالتزام بالعمل وفقًا لبنود عقد التدريب. يبدأ التقديم اعتبارًا من الخامس عشر من يوليو ويستمر حتى الثلاثين من سبتمبر.



الفئات المستهدفة



يجب أن يكون المتقدم للبرنامج من إحدى الفئات التالية: الأطباء المقبولين في برنامج شهادة الاختصاص السعودية المنفذ في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، الأطباء المقبولين في برنامج التخصص الدقيق المنفذ في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، والأخصائيين من غير الأطباء المقبولين في البرامج التدريبية المنفذة في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

المستندات المطلوبة



لتوفير الخدمة يجب توافر المستندات التالية: شهادة التخرج، شهادة إنهاء فترة الامتياز، إشعار القبول الصادر من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، الهوية الوطنية، وشهادة من التأمينات الاجتماعية توضح عدم وجود اشتراك سارٍ للمتقدم.

وتدعو الوزارة جميع الممارسين الصحيين المؤهلين إلى الاستفادة من هذه الفرصة لتعزيز مهاراتهم والمساهمة في تحسين جودة الرعاية الصحية في المملكة.