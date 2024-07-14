شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة القابضة تبدأ إجراءات نقل موظفي تجمع الشرقية الصحي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شرعت شركة الصحة القابضة، اليوم الأحد، في اتخاذ خطوات نقل موظفي تجمع الشرقية الصحي من وزارة الصحة إلى الشركة، وذلك عبر إرسال عروض وظيفية تتضمن تفاصيل شاملة حول الرواتب والمزايا والحوافز.

وحصلت ”اليوم“ على نسخة من العقد المرسل للموظفين، والذي يتضمن بنودًا تتناول مدة العقد والإجازات وساعات العمل والتغطية الصحية. وتبلغ مدة العقد 24 شهرًا، ويتمتع الموظف بإجازة سنوية مدفوعة الأجر لمدة 30 يومًا، بالإضافة إلى الإجازات الرسمية في الأعياد الوطنية والدينية. ساعات العمل الأسبوعية

ينص العقد على أن ساعات العمل الأسبوعية تصل إلى 48 ساعة، مع تحديد ساعات العمل اليومية والراحة الأسبوعية بما يتناسب مع متطلبات وظروف العمل.

وفيما يتعلق بالتغطية الصحية، يقدم العقد تغطية علاجية شاملة للموظف وأسرته ووالديه داخل شبكة مستشفيات الصحة القابضة والشبكات التابعة لها.

أكدت وزارة الصحة استمرار صرف بدل السكن للمنتقلين إلى الشركة القابضة بشكل شهري، وليس سنويًا، مشيرة إلى أن العاملين على بند ”التشغيل الذاتي“ الذين لا يرغبون في الانتقال سيتم إنهاء خدماتهم وتصفية حقوقهم ومستحقاتهم وفق الأنظمة والتعليمات. معايير المفاضلة

في حال موافقة الموظف واجتيازه لمعايير المفاضلة، سيتم إبرام عقد عمل لا يقل عما كان يتقاضاه سابقًا، مع استمرار اشتراكه في التأمينات الاجتماعية واعتبار خدماته متصلة فيما يتعلق بنهاية الخدمة والإجازات.

وأشارت الوزارة إلى أن الشركة ستبرم العقد بالراتب الأساسي مع بدلات السكن والنقل، بما يضمن عدم انخفاض الراتب الإجمالي عن الذي كان يتقاضاه الموظف.

يذكر أن العرض الوظيفي المقدم من الصحة القابضة صالح لمدة 5 أيام من تاريخه،. وتأتي هذه الخطوة في إطار المرحلة الثانية من التحول الصحي، حيث تم اختيار 3 تجمعات صحية وهي الشرقية والرياض والقصيم للانتقال إلى الشركة القابضة، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات الصحية تماشيًا مع رؤية 2030.