شكرا لقرائتكم خبر عن كلية الملك فهد الأمنية تبدأ إجراءات القبول ببرنامج البكالوريوس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبلت كلية الملك فهد الأمنية، اليوم، الطلبة المتقدمين للالتحاق ببرنامج بكالوريوس العلوم الأمنية الـ(68) لحملة الشهادة الثانوية العامة بعد إعلان نتائجهم وترشحهم للقبول المبدئي بالكلية.

وأكدت الكلية حرصها على تطبيق شروط القبول ومعاييره وفق الأنظمة والتعليمات المرعية.

وأوضحت أن إجراءات القبول تنقسم لعدة مراحل تبدأ باستقبال المتقدمين في صالة بوابة الدخول، والتأكد من هوياتهم، مروراً بمرحلة المقابلة الشخصية، وانتهاءً بالفحص الطبي. القطاعات الأمنية سبق وأعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين الـ54 بكلية الملك فهد الأمنية للعمل بعد التخرج في أحد القطاعات الأمنية.

وذلك خلال الفترة من يوم السبت 23/ 12/ 1445 هـ الموافق 29/ 6/ 2024 م الساعة الـ (10) صباحًا، حتى يوم الأربعاء 27/ 12/ 1445 هـ الموافق 3/ 7/ 2024 م الساعة الـ (10) صباحًا، وذلك عبر منصة (أبشر - توظيف).

