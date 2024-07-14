معالجة التشوهات البصرية في رفحاء

نفذت أمانة منطقة الحدود الشمالية، ممثلة في بلدية محافظة رفحاء، 24 قرارا مساحيا، و36 كروكيا استثماريا، وحدثت 6 صكوك على منصه «بلدي»، وتمت تجزئة 3 أراضٍ استثمارية خلال شهر يونيو الماضي 2024 م.

كما رفعت 28.216 مترا مكعبا من المخلفات الصلبة والهدم والبناء، وعالجت 7.152 طنا من النفايات المنزلية ضمن جهودها لرصد ومعالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضاري وجودة الحياة، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة.

وأوضحت البلدية أنه جرى خلال الفترة نفسها صيانة 1.122 من أعمدة الإنارة والفوانيس، و412 عمودا ديكوريا، وإصلاح 471 مترا مربعا من الإنترلوك، و355 مترا طوليا من بردورات الأرصفة، و5.420 مترا مربعا من الكتابات المشوهة للجدران، ومعالجة 550 مترا مربعا من حفر الشوارع، و98 حاوية، و1.500 متر طولي من دهانات بردورات الأرصفة، وتركيب وصيانة 217 مترا طوليا من الكيابل، وصيانة 10 مناهل لتصريف المياه، وشبكات سقيا بطول 1.936 مترا طوليا. وأكدت بلدية رفحاء أهمية التعاون المجتمعي من خلال رصد الملاحظات والرفع بها عبر التطبيق، لسرعة مباشرتها ومعالجتها من قِبل الأقسام المختصة.