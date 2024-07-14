زراعة 4000 شتلة في تبوك

تواصل أمانة منطقة تبوك، ممثلة في إدارة المشاركة المجتمعية، خلال النصف الأول من العام الحالي 2024 جهودها في تعزيز الشراكة المجتمعية، ودعم العمل التطوعي.

وأوضحت مديرة إدارة الشراكة المجتمعية بأمانة المنطقة، بسمة البلوي، أنه وفقا للإحصاءات بلغ عدد الفرص التطوعية المتاحة خلال هذه الفترة 934 فرصة، في حين بلغ عدد المتطوعين المشاركين 2864 متطوعا ومتطوعة.

وأشارت إلى أنه تم تخصيص 380 فرصة تطوعية لرصد عناصر التشوه البصري من أجل الإسهام في الرقي بالجاذبية البصرية، وتحسين المشهد الحضري للمنطقة، بالإضافة إلى زراعة أكثر من 4000 شتلة بمشاركة مجتمعية، مما يُعزّز من جهود الأمانة في تحسين البيئة، وتحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.