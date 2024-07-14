جامعة طيبة تعلن نتائج التحويل الداخلي

أعلنت جامعة طيبة بالمدينة المنورة، الأحد، نتائج التحويل الداخلي بين كليات الجامعة وفروعها. ودعت الجامعة الطلاب والطالبات إلى الاطلاع على النتائج عبر زيارة بوابة الطالب الإلكترونية.
وكانت الجامعة قد أعلنت عن إتاحة فرصة التحويل الداخلي والخارجي للطلاب والطالبات للدراسة في مقر الجامعة بالمدينة المنورة وفروعها في المحافظات خلال الفترة من 20 إلى 30 ذي الحجة 1445.
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