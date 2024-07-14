متنزه جلوي بنجران وجهة جاذبة للعائلات

يُعد متنزه الأمير جلوي بن عبدالعزيز بمنطقة نجران، مقصدًا سياحيًا وترفيهيًا جاذبًا للعائلات والأطفال، وذلك لقضاء أوقات جميلة وممتعة بين أحضان الطبيعة، بحثًا عن الراحة والاستجمام والاستمتاع بالمقومات السياحية والترفيهية التي يتمتع بها المتنزه.

ويمتاز المتنزه بمسطحاته الخضراء، وأشجاره المتنوعة مثل السدر والسمر وغيرها، إضافة إلى الخدمات والمرافق المتكاملة التي تتوفر به ويحتاجها الزائر من أماكن جلوس، ومصليات، وألعاب أطفال، وممرات مخصصة لممارسي رياضة المشي، ودورات مياه.