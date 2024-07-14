متنزه جلوي بنجران وجهة جاذبة للعائلات

ويمتاز المتنزه بمسطحاته الخضراء، وأشجاره المتنوعة مثل السدر والسمر وغيرها، إضافة إلى الخدمات والمرافق المتكاملة التي تتوفر به ويحتاجها الزائر من أماكن جلوس، ومصليات، وألعاب أطفال، وممرات مخصصة لممارسي رياضة المشي، ودورات مياه.
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