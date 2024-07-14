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متنزه جلوي بنجران وجهة جاذبة للعائلات

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يُعد متنزه الأمير جلوي بن عبدالعزيز بمنطقة نجران، مقصدًا سياحيًا وترفيهيًا جاذبًا للعائلات والأطفال، وذلك لقضاء أوقات جميلة وممتعة بين أحضان الطبيعة، بحثًا عن الراحة والاستجمام والاستمتاع بالمقومات السياحية والترفيهية التي يتمتع بها المتنزه.

ويمتاز المتنزه بمسطحاته الخضراء، وأشجاره المتنوعة مثل السدر والسمر وغيرها، إضافة إلى الخدمات والمرافق المتكاملة التي تتوفر به ويحتاجها الزائر من أماكن جلوس، ومصليات، وألعاب أطفال، وممرات مخصصة لممارسي المشي، ودورات مياه.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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