بدء إجراءات القبول للمتقدمين على بكالوريوس العلوم الأمنية

استقبلت كلية الملك فهد الأمنية، اليوم، الطلبة المتقدمين للالتحاق ببرنامج بكالوريوس العلوم الأمنية الـ(68) لحملة الشهادة الثانوية العامة بعد إعلان نتائجهم وترشحهم للقبول المبدئي بالكلية.

وأكدت الكلية حرصها على تطبيق شروط القبول ومعاييره وفق الأنظمة والتعليمات المرعية، مبينة أن إجراءات القبول تنقسم لعدة مراحل تبدأ باستقبال المتقدمين في صالة بوابة الدخول، والتأكد من هوياتهم، مروراً بمرحلة المقابلة الشخصية، وانتهاءً بالفحص الطبي.