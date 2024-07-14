بدء إجراءات القبول للمتقدمين على بكالوريوس العلوم الأمنية

وأكدت الكلية حرصها على تطبيق شروط القبول ومعاييره وفق الأنظمة والتعليمات المرعية، مبينة أن إجراءات القبول تنقسم لعدة مراحل تبدأ باستقبال المتقدمين في صالة بوابة الدخول، والتأكد من هوياتهم، مروراً بمرحلة المقابلة الشخصية، وانتهاءً بالفحص الطبي.
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