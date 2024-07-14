صحتك في الصيف حملة بالمدينة المنورة

أطلق تجمع المدينة المنورة الصحي، حملة توعوية بعنوان «صحتك في الصيف» تزامنًا مع موسم صيف هذا العام 1446. وأوضح التجمع الصحي أن الحملة التي تأتي بالتزامن مع موسم الصيف، وما يصحبه من ارتفاع لدرجات الحرارة، وما يُحدث الكثير من إصابات الإجهاد الحراري وضربات الشمس، إضافة إلى التوعية بالإسعافات الأولية للرعاف والغرق نظرًا للإقبال الكبير على المسابح خلال هذه الفترة، وتستهدف المواضيع الطبية المتعلقة بالسفر لفترات طويلة ما يسبب تخثر للدم ومشاكل الأذن وغيرها من المشاكل الصحية، وكذلك أهمية ممارسة الرياضة في الأماكن المناسبة وغير المعرضة لأشعة الشمس، وزيادة في درجات الحرارة من خلال اختيار البدائل والأماكن المغلقة والمكيفة. وأضاف أن حملة «صحتك في الصيف» نُفذت عبر شاشات المنشآت الصحية، والمراكز التجارية بالمدينة المنورة، ومواقع التواصل الاجتماعي، إضافةً لاستضافة عدد من الأطباء المتخصصين للحديث عن المواضيع المستهدفة إلى جانب القيام بجولات ميدانية استهدفت المواقع التي يرتادها الجميع.



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