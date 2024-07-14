110 آلاف م2 طرق بالخبر

نفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال شهر يونيو الماضي 2024 عددًا من الأعمال البلدية المختلفة بمحافظة الخبر، في مجال أعمال تحسين المشهد الحضري، ومعالجة التشوه البصري من خلال عمليات المسح الميداني، ورفع مستوى التوعية المجتمعية للمحافظة على جمالية المدينة العمرانية.

وشملت الأعمال المنفذة دهان أرصفة بمساحة 2400م2، ومعالجة وضع 12 بائعًا جائلًا وتوفير الحلول البديلة لهم، وتنسيق الأشجار والزهور بأكثر من 50 ألف شجرة، وإزالة الكتابات المشوهة للمنظر العام بمساحة 106م2، وإزالة 211 لوحة إعلانية مخالفة، وإزالة حواجز وتحويلات خرسانية بلغت 432 قطعة، وإصلاح حفر الشوارع بمساحة بلغت 2271م2، وإزالة 56 سيارة تالفة، وإزالة مخلفات البناء والهدم بمساحة أكثر من 14 ألف م2، وإصلاح مساحة أكثر من مليون و 200 ألف م2 من الحدائق والمسطحات الخضراء. وفيما يخص أعمال الحدائق والتجميل، قامت الأمانة بزراعة 50 ألف شتلة متنوعة من الزهور والأشجار، وزراعة مغطيات للتربة بمساحة أكثر من 20 ألف م2، وصيانة ألعاب الأطفال بمساحة 700م2، إلى جانب إصلاح الحدائق العامة والمسطحات الخضراء بمساحة 800 ألف م2.

وضمن المشاريع التنموية، تم إنشاء طرق جديدة بمساحة 110 آلاف م2، وصيانة أرصفة وطرق بمساحة بلغت 1122م2، إضافة إلى تنفيذ أعمال السلامة المرورية لمساحة بلغت 2470م2، وإجراء صيانة للإنارات بعدد 3702.