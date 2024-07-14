وشملت الأعمال المنفذة دهان أرصفة بمساحة 2400م2، ومعالجة وضع 12 بائعًا جائلًا وتوفير الحلول البديلة لهم، وتنسيق الأشجار والزهور بأكثر من 50 ألف شجرة، وإزالة الكتابات المشوهة للمنظر العام بمساحة 106م2، وإزالة 211 لوحة إعلانية مخالفة، وإزالة حواجز وتحويلات خرسانية بلغت 432 قطعة، وإصلاح حفر الشوارع بمساحة بلغت 2271م2، وإزالة 56 سيارة تالفة، وإزالة مخلفات البناء والهدم بمساحة أكثر من 14 ألف م2، وإصلاح مساحة أكثر من مليون و 200 ألف م2 من الحدائق والمسطحات الخضراء. وفيما يخص أعمال الحدائق والتجميل، قامت الأمانة بزراعة 50 ألف شتلة متنوعة من الزهور والأشجار، وزراعة مغطيات للتربة بمساحة أكثر من 20 ألف م2، وصيانة ألعاب الأطفال بمساحة 700م2، إلى جانب إصلاح الحدائق العامة والمسطحات الخضراء بمساحة 800 ألف م2.
وضمن المشاريع التنموية، تم إنشاء طرق جديدة بمساحة 110 آلاف م2، وصيانة أرصفة وطرق بمساحة بلغت 1122م2، إضافة إلى تنفيذ أعمال السلامة المرورية لمساحة بلغت 2470م2، وإجراء صيانة للإنارات بعدد 3702.
كانت هذه تفاصيل خبر 110 آلاف م2 طرق بالخبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.