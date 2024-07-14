شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة نجران تستقبل طلبات القبول للعام الجامعي 1446هـ.. هذا آخر موعد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت جامعة نجران ممثلة بعمادة القبول والتسجيل اليوم، استقبال طلبات القبول لدرجتي البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي 1446هــ، وذلك عبر البوابة الإلكترونية بموقع الجامعة الرسمي.

وأوضحت الجامعة، أن القبول سيستمر حتى يوم الخميس المقبل. القبول والتسجيل بجامعة نجران وستعلن نتائج الترشيح المبدئي يوم الاثنين 16 / 1 / 1446هـ.

وذكرت أن آخر موعد لتأكيد الموافقة على خيارات الترشيح المبدئي هو يوم الأربعاء 18 / 1 / 1446هـ.