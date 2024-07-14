شكرا لقرائتكم خبر عن الباحة.. طرح مشاريع زراعية لإنتاج الفاكهة والبن والزهور والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.