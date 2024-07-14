شكرا لقرائتكم خبر عن الباحة.. طرح مشاريع زراعية لإنتاج الفاكهة والبن والزهور والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة 5 فرص استثمارية لمشاريع زراعية في منطقة الباحة عبر منصة "فرص"، لزراعة أشجار الفاكهة والبن والنخيل وإنتاج الزهور والأشجار البرية، بهدف زيادة نسب الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية؛ والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وفقًا لرؤية السعودية 2030.
وأوضحت الوزارة أن الفرص الاستثمارية تشمل مشروع مدينة البن الغاذي لزراعة أكثر من (150) ألف شجرة في مساحة تتجاوز (2.29) مليون متر مربع، وبطاقة إنتاجية تتجاوز (15) ألف طن، وآخر موعد لاستلام العروض في 10 سبتمبر، وموعد فتح المظاريف في 11 سبتمبر 2024م.
وأكدت أن مشروع قرية العناب بجوار سد الجنابين، لزراعة أشجار النخيل والفاكهة والأشجار المثمرة بناءً على التركيبة المحصولية للمنطقة في مساحة أجمالية تتجاوز (4.6) ملايين متر مربع؛ وآخر موعد لاستلام العروض في 24 سبتمبر، وموعد فتح المظاريف في 25 سبتمبر 2024م.
بينما مشروع مشتل فاكهة في قلوة، لزراعة (100) ألف شتلة سنويًا لجميع أنواع الفواكه، في مساحة تتجاوز (33.37) ألف متر مربع، ومشروع مشتل زهور في قلوة لإنتاج (500) ألف شتلة سنويًا لجميع أنواع الزهور والأشجار البرية، في مساحة تتجاوز (34.79) ألف متر مربع؛ وآخر موعد لاستلام العروض للمشتلين في 03 سبتمبر، وموعد فتح المظاريف في 04 سبتمبر 2024م
ودعت الوزارة المستثمرين الراغبين في الدخول إلى المنافسة إلى الاطلاع على كراسة الشروط والمواصفات عبر منصة "فرص"، ولمعرفة المزيد من التفاصيل التواصل عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).
وأوضحت الوزارة أن الفرص الاستثمارية تشمل مشروع مدينة البن الغاذي لزراعة أكثر من (150) ألف شجرة في مساحة تتجاوز (2.29) مليون متر مربع، وبطاقة إنتاجية تتجاوز (15) ألف طن، وآخر موعد لاستلام العروض في 10 سبتمبر، وموعد فتح المظاريف في 11 سبتمبر 2024م.
وأكدت أن مشروع قرية العناب بجوار سد الجنابين، لزراعة أشجار النخيل والفاكهة والأشجار المثمرة بناءً على التركيبة المحصولية للمنطقة في مساحة أجمالية تتجاوز (4.6) ملايين متر مربع؛ وآخر موعد لاستلام العروض في 24 سبتمبر، وموعد فتح المظاريف في 25 سبتمبر 2024م.
مشروع حقول الخزامىوأشارت الوزارة إلى أن مشروع حقول الخزامى الذي تم طرحه ضمن الفرص الاستثمارية، يستهدف زراعة أكثر من (2500) شتلة سنويًا من الخزامى، وتنفيذ سور ومظلات من الشبك الزراعي وحقول أمهات وشبكات الري، في مساحة تتجاوز (11.71) ألف متر مربع؛ وآخر موعد لاستلام العروض في 02 سبتمبر، وموعد فتح المظاريف في 03 سبتمبر 2024م.
بينما مشروع مشتل فاكهة في قلوة، لزراعة (100) ألف شتلة سنويًا لجميع أنواع الفواكه، في مساحة تتجاوز (33.37) ألف متر مربع، ومشروع مشتل زهور في قلوة لإنتاج (500) ألف شتلة سنويًا لجميع أنواع الزهور والأشجار البرية، في مساحة تتجاوز (34.79) ألف متر مربع؛ وآخر موعد لاستلام العروض للمشتلين في 03 سبتمبر، وموعد فتح المظاريف في 04 سبتمبر 2024م
ودعت الوزارة المستثمرين الراغبين في الدخول إلى المنافسة إلى الاطلاع على كراسة الشروط والمواصفات عبر منصة "فرص"، ولمعرفة المزيد من التفاصيل التواصل عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).