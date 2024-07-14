شكرا لقرائتكم خبر عن سفير خادم الحرمين الشريفين يقدم أوراق اعتماده للرئيس المصري والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قدّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر صالح بن عيد الحصيني، في القاهرة، اليوم، أوراق اعتماده للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.
ونقل السفير الحصيني، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - لفخامته، وتمنياتهما للشعب المصري دوام التقدم والازدهار.
ورحب الرئيس المصري، بسفير خادم الحرمين الشريفين، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهام عمله، وحمّله نقل تحياته لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، وللمملكة وشعبها دوام التقدم والرخاء.
ونقل السفير الحصيني، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - لفخامته، وتمنياتهما للشعب المصري دوام التقدم والازدهار.
أخبار متعلقة
وزير الخارجية: المجلس التنسيقي السعودي - التركي يهدف لتحقيق تطلعات البلدين
وزير الخارجية يستعرض مع الرئيس التركي سبل تعزيز العلاقات بين البلدين