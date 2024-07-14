وزير الخارجية يستعرض مع الرئيس التركي سبل تعزيز العلاقات بين البلدين

شكرا لقرائتكم خبر عن سفير خادم الحرمين الشريفين يقدم أوراق اعتماده للرئيس المصري والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.