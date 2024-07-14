وقد أسهمت مبادرات البرنامج بقطاع النقل في رفع جودة الحياة للأشقاء في اليمن، وتعزيز روابط الوصول الاجتماعية عبر مشاريع ومبادرات متعددة، إلى جانب دعم حركة السفر الآمنة والنقل الجوي، والإسهام في تسهيل التنقل، والوصول والمغادرة من اليمن برًا وبحرًا وجوًا.
وتأتي مشاريع ومبادرات قطاع النقل متماشية مع أهداف التنمية المستدامة الـ17، وتعمل على تحقيق الهدف الثالث والتاسع والحادي عشر من خلال الإسهام في تطوير البنية التحتية، ودعم الحركة الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.
ودعمت مشاريع ومبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في قطاع النقل 5 مطارات يمنية، منها مشروع إعادة تأهيل مطار عدن الدولي الذي يخدم نحو 345 ألف راكب بشكل سنوي، مع توسيع طاقته الاستيعابية الإجمالية إلى مليون مسافر سنويًا، محسنا بذلك جودة الخدمات المقدمة لليمنيين، وتعزيز رحلات الطيران.
كانت هذه تفاصيل خبر البرنامج السعودي لإعمار اليمن يدعم قطاع النقل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.