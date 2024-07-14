البرنامج السعودي لإعمار اليمن يدعم قطاع النقل

دعم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قطاع النقل بـ38 مشروعًا ومبادرة، خدمت أكثر من 14 مليون مستفيد، حيث أسهمت في رفع كفاءة الموانئ وطاقتها الاستيعابية، ودعم حركة السفر الآمنة، إلى جانب تحسين كفاءة الطرق الحيوية، وتعزيز أداء المنافذ الحدودية، مراعيًا أهمية تجاوز مختلف التحديات، وتقديم الحلول والمبادرات لتطوير القطاع، تماشيًا مع خططه وتوجهاته الإستراتيجية في دعم 8 قطاعات أساسية وحيوية، هي: الصحة والتعليم والزراعة والثروة السمكية والطاقة والمياه والبرامج التنموية وتنمية ودعم قدرات الحكومة اليمنية، إلى جانب جهوده في قطاع النقل.

وقد أسهمت مبادرات البرنامج بقطاع النقل في رفع جودة الحياة للأشقاء في اليمن، وتعزيز روابط الوصول الاجتماعية عبر مشاريع ومبادرات متعددة، إلى جانب دعم حركة السفر الآمنة والنقل الجوي، والإسهام في تسهيل التنقل، والوصول والمغادرة من اليمن برًا وبحرًا وجوًا.

وتأتي مشاريع ومبادرات قطاع النقل متماشية مع أهداف التنمية المستدامة الـ17، وتعمل على تحقيق الهدف الثالث والتاسع والحادي عشر من خلال الإسهام في تطوير البنية التحتية، ودعم الحركة الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.

ودعمت مشاريع ومبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في قطاع النقل 5 مطارات يمنية، منها مشروع إعادة تأهيل مطار عدن الدولي الذي يخدم نحو 345 ألف راكب بشكل سنوي، مع توسيع طاقته الاستيعابية الإجمالية إلى مليون مسافر سنويًا، محسنا بذلك جودة الخدمات المقدمة لليمنيين، وتعزيز رحلات الطيران.