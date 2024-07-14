اتفاقية لدعم قطاع الأعمال بدول التعاون

وتعكس الاتفاقية حرص الغرفة والمركز على تنفيذ المبادرات التي تعمل على تمكين وتعزيز دور القطاع في خدمة الاقتصاد الوطني والإقليمي، والعمل على تنميته بما يتوافق مع الرؤى المستقبلية للقطاع، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي في مجال التحكيم من أجل الإسهام في تذليل التحديات التي قد تواجه قطاع الأعمال.
وتأتي الاتفاقية ضمن مساعي الغرفة لدعم قطاع الأعمال في المنطقة الشرقية، حيث تعمل الغرفة على تنظيم ورش العمل والبرامج التدريبية التي تستضيف فيها الأكاديميين والمتخصصين؛ لتطوير آلية العمل في القطاع وأوجه الدعم، بما يمكنه من أداء أدواره التنموية.
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