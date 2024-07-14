تعاون سعودي - جزائري في مكافحة الجراد

زار وفد من المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها (وقاء)، برئاسة مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الجراد الصحراوي المهندس محمد بن حسين الشمراني، مقرَّ هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية بمدينة الجزائر، للاطلاع على أحدث الابتكارات والتقنيات المستخدمة في مكافحة الجراد في تلك المنطقة، والتعرف على البرامج والمشاريع المنفذة من قِبلها، ومدى إمكان تعزيز سُبل التعاون والتنسيق بين الهيئتين.

وخلال الزيارة، عُقد اجتماع مع الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، حميد بن ساعد، الذي أشاد بدور المملكة الفاعل في مكافحة الجراد الصحراوي، مؤكدًا ضرورة التعاون بين الجهتين. وزار الوفد المعهد الوطني لحماية النباتات بالجزائر، والمديريات التابعة له، بما فيها مديرية مكافحة الجراد.