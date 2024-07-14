تعاون سعودي - جزائري في مكافحة الجراد

وخلال الزيارة، عُقد اجتماع مع الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، حميد بن ساعد، الذي أشاد بدور المملكة الفاعل في مكافحة الجراد الصحراوي، مؤكدًا ضرورة التعاون بين الجهتين. وزار الوفد المعهد الوطني لحماية النباتات بالجزائر، والمديريات التابعة له، بما فيها مديرية مكافحة الجراد.
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