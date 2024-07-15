آل الشيخ: قرارات الإفتاء تحظى بالتقدير والأثر الطيب

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وحَمِد الله ـ عز وجل ـ في كلمته خلال عقد الدورة الـ95 لهيئة كبار العلماء بمقر الرئاسة بالطائف، أن كلّل جهود حكومة المملكة بالنجاح المتميز لإدارة موسم حج هذا العام، وهذا ليس ذلك بغريب على هذه الدولة المباركة.
وأضاف: من فضل الله تعالى علينا في هيئة كبار العلماء، استمرار اجتماعاتها، وتعاقب دوراتها، لدراسة ما يحال إليها من المقام الكريم، ومن الجهات الحكومية، حيث استمرت هيئة كبار العلماء في بيان الحكم الشرعي فيما يحال إليها، بعد اكتمال دراسته وإعداده دون أي تأخر.
وكان فيما تخطه من بيانات، وما تصدره من قرارات، وما ترفع به من رأي، الأثر الطيب الذي يحظى بالتقدير والإمضاء، ومن آخر ذلك البيان المؤصل شرعا، الذي راعى مصلحة حجاج بيت الله الحرام، فحذر من الحج دون تصريح رسمي، وبين أن ذلك لا يجوز، بالأدلة الشرعية والقواعد الفقهية، وكان لهذا البيان الصدى الطيب، والمصلحة الظاهرة للعيان.
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