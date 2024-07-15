إنشاء طرق جديدة بمساحة 110 آلاف م2 في الشرقية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال يونيو الماضي أعمالا بلدية مختلفة بمحافظة الخبر، في مجال أعمال تحسين المشهد الحضري، ومعالجة التشوه البصري من خلال عمليات المسح الميداني، ورفع مستوى التوعية المجتمعية للمحافظة على جمالية المدينة العمرانية.

وشملت الأعمال المنفذة إنشاء طرق جديدة بمساحة 110 آلاف م2، وصيانة أرصفة وطرق بمساحة بلغت 1122م2، إضافة إلى تنفيذ أعمال السلامة المرورية لمساحة بلغت 2470م2، وإجراء صيانة للإنارات بعدد 3702.

وفيما يخص أعمال الحدائق والتجميل، زرعت الأمانة 50 ألف شتلة متنوعة من الزهور والأشجار، وزراعة مغطيات للتربة بمساحة أكثر من 20 ألف م2، وصيانة ألعاب الأطفال بمساحة 700م2، إلى جانب إصلاح الحدائق العامة والمسطحات الخضراء بمساحة 800 ألف م2.

الأعمال المنفذة شملت: