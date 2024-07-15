إحباط تهريب كميات من المخدرات في 4 مناطق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية البنجلاديشية بمحافظة جدة لترويجه 4.5 كجم من مادة الكوكايين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة. كما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب 130 كجم من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص. وأحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب 90 كجم من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص. كما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين بمنطقة نجران لترويجهما مادة الأمفيتامين المخدر وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة. وقبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين بمحافظة ينبع لترويجهما 4,403 أقراص من مادة الأمفيتامين المخدر ومادة الحشيش المخدر وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

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