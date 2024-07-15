حملة للوقاية من الإجهاد الحراري وضربات الشمس

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وأوضح التجمع الصحي أن الحملة التي تأتي بالتزامن مع موسم الصيف، وما يصحبه من ارتفاع لدرجات الحرارة، وما يُحدث الكثير من إصابات الإجهاد الحراري وضربات الشمس، إضافة إلى التوعية بالإسعافات الأولية للرعاف والغرق، نظرا للإقبال الكبير على المسابح خلال هذه الفترة.
وتستهدف الموضوعات الطبية المتعلقة بالسفر فترات طويلة، ما يسبب تخثر للدم ومشكلات الأذن، وغيرها من المشكلات الصحية، وكذلك أهمية ممارسة الرياضة في الأماكن المناسبة وغير المعرضة لأشعة الشمس، وزيادة في درجات الحرارة، خلال اختيار البدائل والأماكن المغلقة والمكيفة.
وأضاف، بأن حملة «صحتك في الصيف» نُفذت عبر شاشات المنشآت الصحية، والمراكز التجارية بالمدينة المنورة، ومواقع التواصل الاجتماعي، إضافة لاستضافة عدد من الأطباء المتخصصين للحديث عن الموضوعات المستهدفة، إلى جانب القيام بجولات ميدانية استهدفت المواقع التي يرتادها الجميع.
موضوعات الحملة
- إصابات الإجهاد الحراري,
- ضربات الشمس.
- التوعية بالإسعافات الأولية للرعاف والغرق.
- الموضوعات الطبية المتعلقة بالسفر فترات طويلة.
- ممارسة الرياضة في الأماكن المناسبة.
- اختيار البدائل والأماكن المغلقة والمكيفة.
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