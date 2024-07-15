إعادة تكاثر الضب المهدد بالانقراض في المحميات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعادت محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تكاثر الضب المهدد بالانقراض.

وخلال السنوات الأخيرة زاد الاهتمام بالحياة الفطرية ومكوناتها الطبيعية في المملكة؛ وذلك وفقا لبرامج ومستهدفات رؤية المملكة 2030م، التي تدعو للمحافظة عليها؛ وذلك لأهمية تأثيرها على توازن البيئة وجودة الحياة، واستقرارها بشكل عام.

ويعد «الضب» أحد حيوانات الصحراء الزاحفة التي بدأت بالتكاثر خلال السنوات الماضية بفضل المحميات الملكية الطبيعية بعد أن كان مهددا بالانقراض قبل سنوات قليلة نتيجة الصيد الجائر والجفاف.

ويعد الضب من أكثر الزواحف التي احتلت حيزا مهما في الكثير من كتب التراث، والحكايات والأمثال الشعبية، ويكاد يكون الوحيد المصنف ضمن طرائد الصحراء النهارية، ويصل طوله إلى 85 سم عندما يتم نموه، ويتحمل الحرارة والعطش ويتكيف مع أصعب الظروف.

ويتغذى على النباتات الحولية والشجيرات، ولا يشرب الماء إلا نادرا، وذلك لأنه يستفيد من العصارات داخل العناصر النباتية، ومن محتواها المائي داخل خلاياها، ولا يأكل النبتة كلها بل يأخذ منها قضمات فقط، وبذلك يحافظ على النباتات ويزيد الغطاء النباتي.

محمية الإمام تركي: