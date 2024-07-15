شكرا لقرائتكم خبر إعادة تكاثر الضب المهدد بالانقراض في المحميات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وخلال السنوات الأخيرة زاد الاهتمام بالحياة الفطرية ومكوناتها الطبيعية في المملكة؛ وذلك وفقا لبرامج ومستهدفات رؤية المملكة 2030م، التي تدعو للمحافظة عليها؛ وذلك لأهمية تأثيرها على توازن البيئة وجودة الحياة، واستقرارها بشكل عام.
ويعد «الضب» أحد حيوانات الصحراء الزاحفة التي بدأت بالتكاثر خلال السنوات الماضية بفضل المحميات الملكية الطبيعية بعد أن كان مهددا بالانقراض قبل سنوات قليلة نتيجة الصيد الجائر والجفاف.
ويعد الضب من أكثر الزواحف التي احتلت حيزا مهما في الكثير من كتب التراث، والحكايات والأمثال الشعبية، ويكاد يكون الوحيد المصنف ضمن طرائد الصحراء النهارية، ويصل طوله إلى 85 سم عندما يتم نموه، ويتحمل الحرارة والعطش ويتكيف مع أصعب الظروف.
ويتغذى على النباتات الحولية والشجيرات، ولا يشرب الماء إلا نادرا، وذلك لأنه يستفيد من العصارات داخل العناصر النباتية، ومن محتواها المائي داخل خلاياها، ولا يأكل النبتة كلها بل يأخذ منها قضمات فقط، وبذلك يحافظ على النباتات ويزيد الغطاء النباتي.
محمية الإمام تركي:
- ثاني أكثر المحميات بالمملكة.
- تبلغ مساحتها 91,5000 كلم م2.
- تشهد تكاثر الضبان بشكل جيد.
- حماية الأنواع النادرة والمهددة بالانقراض.
- رعاية الموائل الطبيعية وتأهيل الأنظمة البيئية.
- إعادة التوازن البيئي في المنطقة.
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