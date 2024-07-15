شكرا لقرائتكم خبر الإيقاع بـ 3 من مخالفي الصيد بمحمية الملك سلمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تمكنت الدوريات الميدانية للقوات الخاصة للأمن البيئي وهي تؤدي مهامها في تنفيذ نظام البيئة بمحمية الملك سلمان الملكية من القبض على 3 مواطنين وهم: لازم صبيح مسيب الشراري، وظاهر مسيب عيوش الشراري، ومسيب مهنا الشراري، لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص، وبحوزتهم بندقيتا شوزن، و21 ذخيرة شوزن حية، وسلاحا ناريا من نوع رشاش، و45 ذخيرة رشاش حية، و3 كائنات فطرية مصيدة، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى الجهة المختصة.

وشددت القوات الخاصة للأمن البيئي على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية التي تحظر صيد الكائنات الفطرية، مؤكدة أن عقوبة استخدام الأسلحة النارية في الصيد دون ترخيص غرامة 80,000 ريال، وعقوبة الصيد دون ترخيص غرامة 10,000 ريال، وعقوبة الصيد في مواسم وأوقات محظور الصيد فيها غرامة 5,000 ريال، وعقوبة صيد الضب غرامة 3,000 ريال.

وأهابت في الوقت ذاته بالمبادرة بالإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال على الأرقام 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.

الغرامات المقررة: