شكرا لقرائتكم خبر خطة تدريبية للإسكان التنموي والقطاع غير الربحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية «سكن» اتفاقية تعاون مع الأكاديمية الوطنية لتجربة العميل، لتعزيز الإسهامات في قطاع الإسكان التنموي، عبر تطوير تجربة العميل وتحسين جودة الخدمات المقدمة في مختلف القطاعات.

تهدف الاتفاقية إلى تطوير خطة تدريبية للإسكان التنموي والقطاع غير الربحي، وتتضمن مجالات التعاون الإسهام في دعم البرامج التدريبية المتخصصة في تجربة العملاء والبروتوكول، والإسهام في إعداد واعتماد الشهادات الاحترافية في مجال تجربة العميل بشكل متوائم مع متطلبات قطاع الإسكان التنموي، إضافة إلى تحديد المعايير المطلوبة للحصول على تلك الشهادات.

كما يتضمن التعاون تنظيم برامج تدريب عملي للمشاركين في الجهات الشريكة لتعزيز خبراتهم العملية، ومتابعة وتقييم فعالية البرامج التدريبية وتحديثها باستمرار لتلبية متطلبات السوق، إلى جانب تنفيذ برامج تطوعية مشتركة لتمكين الجمعيات في القطاع الإسكاني.

أهداف الاتفاقية