تحديد أهم 9 نباتات غازية لمكافحتها في المملكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها «وقاء»، عن توصل الفريق الفني في مشروع حصر النباتات الغازية ومكافحتها بالمملكة، إلى تحديد 9 نباتات غازية الأهم في المملكة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لمركز «وقاء» المهندس أيمن الغامدي، أن هذا النجاح جاء عبر جهود حثيثة، وزيارات ميدانية عديدة قام بها فريق المشروع في مختلف مناطق المملكة لتحديد أهم النباتات الغازية وأماكن انتشارها.

وبين أن النباتات التي تم تحديدها هي: التين الشوكي، والصبار الأسطواني (بنوعيه: صبار هودسن وصبار إبرة حواء)، والمسكيت (البرسوبس)، إضافة إلى التبغ الكاذب، والبارثينيوم، واللانتانا، إلى جانب الأرجيمون (بنوعيه)، والحلفاء، والقصب (بنوعيه: القصب الشائع والقصب العملاق).

وأكد الغامدي أن مشروع حصر النباتات الغازية ومكافحتها بالمملكة يعمل حاليا على تجربة جديدة لمكافحة نباتي الصبار الأسطواني والتبغ الكاذب، مشيرا إلى أن عملية حصر وتشخيص النباتات الغازية لا تزال تحت الدراسة بالتعاون مع خبراء من المركز الدولي للزراعة والعلوم البيولوجية، وأنه يعول كثيرا على نتائج هذا الحصر في سبيل إنجاز كتاب أطلس مميز ليكون أحد منجزات مركز وقاء.

النباتات التي تم تحديدها: