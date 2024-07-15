شكرا لقرائتكم خبر «زميم البر».. نبات قطني يزين محمية الإمام تركي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - برائحته العطرية الزكية، ينتشر نبات (القطينة) في الصحاري والأودية، ويتكاثر في التربة الرملية الصحراوية، خصوصا في أنحاء محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية.

ويتميز شكل «القطينة» أو كما يطلق عليه «زميم البر» بالصوف الأبيض الذي يكتسيه بالكامل، ومن هنا اكتسب تسميته، كما تمنحه أزهاره الصفراء الذهبية المغطاة بالشعيرات منظرا جذابا وخلابا.

و«القطينة» نبات بري حولي عشبي يستخدم لأغراض الزينة، وله منافع طبية، يمكن أن يصل ارتفاعه إلى المتر، ويتميز بسيقانه المتفرعة وأوراقه الصغيرة الرقيقة المكسوة بشعيرات بيضاء ناعمة، مما يمنحه مظهرا فضيا، وبياضا أخاذا، وعندما تشرق عليه الشمس تكسبه هالة تتلألأ؛ مما يضفي على البر روعة وجمالا.

ومما يشار إليه أن المحمية سجلت تمددا في الغطاء النباتي وصل إلى أفضل حالاته منذ تأسيسها في 2018، حيث ارتفعت نسبة الغطاء النباتي داخل المحمية من 1.5 إلى 6.7 في المئة.