خطة إعلامية لإبراز جهود المملكة في ملفات المناخ

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وتسعى المراكز الإقليمية خلال استراتيجيتها، إلى وضع خطة إعلامية شاملة تتمكن خلالها من إبراز جهود المملكة في ملفات القضايا البيئية والمناخية، التي تعمل على تنفيذها ضمن أهدافها العامة، ويمكن للمستفيدين الاطلاع على آخر مستجدات الأبحاث العلمية والدراسات الصادرة من المراكز، والتعرف على آخر ما توصلت إليه المملكة في مجال مواجهة تأثيرات التغير المناخي ومجابهة العواصف الغبارية والرملية، ونتائج عمليات وأبحاث الاستمطار.
يذكر أن المراكز الإقليمية أسهمت في إطلاق كثير من البرامج والأنشطة العلمية والبحثية، إقليميا ودوليا، في أبحاث التغير المناخي، ودراسات تأثيراته وسبل مواجهتها.
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