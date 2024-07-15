شكرا لقرائتكم خبر خطة إعلامية لإبراز جهود المملكة في ملفات المناخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد، المشرف على المراكز الإقليمية للتغير المناخي والعواصف الغبارية والرملية والاستمطار الدكتور أيمن غلام، أمس، الخطة الإعلامية للمراكز لتمكينها من التواصل بشكل مباشر مع الجهات المرتبطة بأعمالها، والمنظمات الدولية والجمهور المستهدف، وإبراز مخرجاتها وأعمالها ومبادراتها.

وتسعى المراكز الإقليمية خلال استراتيجيتها، إلى وضع خطة إعلامية شاملة تتمكن خلالها من إبراز جهود المملكة في ملفات القضايا البيئية والمناخية، التي تعمل على تنفيذها ضمن أهدافها العامة، ويمكن للمستفيدين الاطلاع على آخر مستجدات الأبحاث العلمية والدراسات الصادرة من المراكز، والتعرف على آخر ما توصلت إليه المملكة في مجال مواجهة تأثيرات التغير المناخي ومجابهة العواصف الغبارية والرملية، ونتائج عمليات وأبحاث الاستمطار.

يذكر أن المراكز الإقليمية أسهمت في إطلاق كثير من البرامج والأنشطة العلمية والبحثية، إقليميا ودوليا، في أبحاث التغير المناخي، ودراسات تأثيراته وسبل مواجهتها.