تدريب كفاءات وطنية في تخصصات الذكاء الاصطناعي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعت الجمعية السعودية للذكاء الاصطناعي والأنظمة الذكية تحت مظلة جامعة الملك سعود، المتخصصين والمهتمين بالذكاء الاصطناعي إلى التسجيل في الجمعية التي انطلقت أعمالها والمعنية بنشر المعرفة والوعي بأهمية الذكاء الاصطناعي والأنظمة الذكية في مختلف مجالات الحياة وإيجاد ثقافة لهذه التقنيات لدى فئات المجتمع لتسهيل انتشار استخدام التطبيقات الذكية التي تعتمد على هذه التقنيات، إلى تعليم وتدريب كفاءات وطنية في تخصصات الذكاء الاصطناعي والأنظمة الذكية. وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور غالب الشمري أن رسالة وأهداف الجمعية تأتي انطلاقا من حرص المملكة على أن تكون منارة علم ومعرفة في مجتمع المعرفة على مستوى العالم ومصدرا للريادة والتميز، والإسهام في الاستثمار بالعقل البشري من خلال تفعيل تقنيات الثورة الصناعية وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي لتحقيق الأهداف التنموية الطموحة بوصفها لغة المستقبل، واعتمادها في العديد من القطاعات الاقتصادية مثل الصحة والتعليم والخدمات والقطاعات الحيوية الأخرى، وكذلك تحقيق السبق والريادة لجامعة الملك سعود في مجالات التنمية كافة. أهداف الجمعية: تعمل في أكثر من تخصص ومجال.

تنوع التقنيات المستخدمة في الأنظمة الذكية.

تشجيع إجراء البحوث والاستشارات العلمية.

تنمية وتطوير القدرات المحلية.

بناء بيئة محفزة للإبداع.

تيسير تبادل الإنتاج العلمي والأفكار العلمية.

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