فلكية جدة: الشمس تتعامد على الكعبة المشرفة اليوم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشهد سماء مكة المكرمة اليوم تعامد الشمس «التسامت» الثاني والأخير هذه السنة على الكعبة المشرفة. وأوضحت الجمعية الفلكية بجدة أن التعامد الثاني يحدث مع عودة الشمس «ظاهريا» قادمة من مدار السرطان متجهة جنوبا إلى خط الاستواء، وتتوسط خط الزوال وتصبح الشمس على ارتفاع 90 درجة تقريبا بالتزامن مع أذان الظهر في المسجد الحرام عند الساعة 12:27 ظهرا بالتوقيت المحلي 9:27 صباحا بتوقيت غرينتش، حيث يصبح ظل الزوال صفرا ويختفي ظل الكعبة المشرفة.

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