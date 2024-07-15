إطاران تنظيميان لمؤهلات الذكاء الاصطناعي بالتعليم العالي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في ظل التطور المتسارع في تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي والسعي نحو تطوير أنظمة بيئة التعليم ودعم التحول الرقمي للبيئة التعليمية في التعليم العالي من خلال الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الفرص الوظيفية في هذا المجال التقني المتقدم في سوق العمل؛ وجد الإطاران التنظيميان اللذان أطلقتهما الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، اهتماما كبيرا من المؤسسات الأكاديمية والمهتمين بالمهن الوظيفية المرتبطة بمجال الذكاء الاصطناعي في المملكة.

واهتمت سدايا بذلك الجانب بوصفها المرجع الوطني للبيانات والذكاء الاصطناعي في كل ما يتعلق بهما من تنظيم وتطوير وتعامل بالمملكة، وعملت على إطلاق الإطار السعودي الأكاديمي لمؤهلات الذكاء الاصطناعي «ذكاء التعليم» الموجه لمؤسسات التعليم العالي «ما بعد المرحلة الثانوية» ليعد مرجعا أساسيا وموثوقا ومعترفا به في المملكة للمساهمة في تطوير وتقييم برامج التعليم العالي في الذكاء الاصطناعي، ووضع الحد الأدنى من متطلبات الخطط الدراسية لبرامج التعليم العالي في هذا المجال.

كما أعدت «سدايا» الإطار الوطني للمعايير المهنية للبيانات والذكاء الاصطناعي ليكون مرجعا أساسيا للمهتمين بالقطاع سواء من الممارسين أو صناع القرار في الجهات المختلفة، كما يغطي الإطار مهن الذكاء الاصطناعي في سوق العمل حيث يتم تحديث ذلك بشكل مستمر لضمان تغطية جميع الوظائف الناشئة وسد الفجوات المهارية المرتبطة بها بما ينعكس إيجابا على استدامة الموارد البشرية في القطاع وتطويرها.

الإطاران التنظيميان:

الإطار السعودي الأكاديمي لمؤهلات الذكاء الاصطناعي

مواصفات الخطط الدراسية للبرامج الأكاديمية والتدريبية في مجال الذكاء الاصطناعي.

نوعية المؤهلات الممنوحة في المملكة بناء على مقارنات مرجعية عالمية.

الإطار الوطني للمعايير المهنية للبيانات والذكاء الاصطناعي