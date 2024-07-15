شكرا لقرائتكم خبر اعتماد أكاديمي لبرنامجين بجامعة الباحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصلت جامعة الباحة على الاعتماد البرامجي الكامل لبرنامجين من برامجها الأكاديمية من هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي «اعتماد».

وأوضح عميد التطوير والجودة بالجامعة الدكتور عبدالعزيز الشهراني، أن البرنامجين هما: بكالوريوس إدارة الأعمال، وبكالوريوس الهندسة الكهربائية، مشيرا إلى أن الاعتماد يأتي امتدادا لسلسلة من الاعتمادات البرامجية بعد حصول الجامعة على الاعتماد المؤسسي الكامل عام 2022، والذي يعد إنجازا جديدا في ملف الاعتماد الأكاديمي بالجامعة، إذ حصلت على اعتماد برامجي كامل لـ3 برامج، هي: الطب والجراحة، الهندسة الكهربائية، إدارة الأعمال، و4 برامج أكاديمية حاصلة على اعتماد مشروط تعمل على تحويل حالتها إلى اعتماد كامل، إضافة إلى أنه تم سابقا توقيع عقود دراسة تقويمية لاعتماد 18 برنامجا أكاديميا مع الهيئة، تخضع حاليا للاعتماد وصدور قراراتها.

وأضاف، بأن نحو 65% من البرامج الأكاديمية معتمدة أو تحت الاعتماد.