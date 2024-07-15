اعتماد أكاديمي لبرنامجين بجامعة الباحة

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وأوضح عميد التطوير والجودة بالجامعة الدكتور عبدالعزيز الشهراني، أن البرنامجين هما: بكالوريوس إدارة الأعمال، وبكالوريوس الهندسة الكهربائية، مشيرا إلى أن الاعتماد يأتي امتدادا لسلسلة من الاعتمادات البرامجية بعد حصول الجامعة على الاعتماد المؤسسي الكامل عام 2022، والذي يعد إنجازا جديدا في ملف الاعتماد الأكاديمي بالجامعة، إذ حصلت على اعتماد برامجي كامل لـ3 برامج، هي: الطب والجراحة، الهندسة الكهربائية، إدارة الأعمال، و4 برامج أكاديمية حاصلة على اعتماد مشروط تعمل على تحويل حالتها إلى اعتماد كامل، إضافة إلى أنه تم سابقا توقيع عقود دراسة تقويمية لاعتماد 18 برنامجا أكاديميا مع الهيئة، تخضع حاليا للاعتماد وصدور قراراتها.
وأضاف، بأن نحو 65% من البرامج الأكاديمية معتمدة أو تحت الاعتماد.
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