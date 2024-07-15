شكرا لقرائتكم خبر جلسات تدريبية مكثفة حول استراتيجيات النشر في أكسفورد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت هيئة الأدب والنشر والترجمة برنامج التدريب الدولي لدور النشر 2024 والمقام بمدينة أكسفورد في المملكة المتحدة.

وجاء البرنامج التدريبي بالتعاون مع مركز أكسفورد الدولي للنشر، لمدة 10 أيام، حيث شهد خلالها العديد من الجلسات التدريبية والاستشارية المكثفة التي قدمها مجموعة من خبراء النشر.

وتناولت جلسات البرنامج التدريبي عدة مواضيع بارزة منها استراتيجيات النشر الدولية وخطط التسويق، ودور الوكالات الأدبية وحقوق النشر والعقود، ومهارات التخطيط للمشاركة في معارض الكتب وغيرها.

كما أجرى المشاركون في البرنامج التدريبي زيارات ميدانية لدور نشر وشركات متعلقة بخدمات الناشرين كالطباعة والتوزيع وغيرها للتعرف على تجارب وقصص نجاح ملهمة.

ويأتي هذا البرنامج التدريبي ضمن مبادرة ريادة دور النشر التي تقدمها هيئة الأدب والنشر والترجمة بهدف تطوير منظومة تنافسية مستدامة لقطاع النشر السعودي، إيمانًا منها بأهمية ربط القطاع المحلي مع الدولي لتنشيط الأعمال والاستفادة من التجارب العالمية وأفضل الممارسات الدولية.