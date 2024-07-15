برنامج صيفي لتطوير مشاريع طلاب جامعة الإمام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشارك نخبة من طلبة وخريجي جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، في البرنامج الصيفي المكثف لريادة الأعمال، الذي ينظمه معهد الابتكار والريادة بالجامعة، بالتعاون مع مؤسسة تطوير الأداء لحاضنات ومسرعات الأعمال Ib.

ويتضمن البرنامج، الذي يستهدف الطلبة والخريجين، ويمتد لأسبوعين، ثلاثة مسارات رئيسة هي: تقنية المعلومات، والتسويق، وريادة الأعمال.

وأوضحت عميدة المعهد الدكتورة خلود الغامدي، أن البرنامج يهدف إلى تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة لبدء وتطوير مشاريعهم الخاصة، من خلال ورش عمل ومحاضرات تفاعلية تغطي جوانب مختلفة من ريادة الأعمال والتسويق والتقنية، مؤكدة أن البرنامج لاقى إقبالا كبيرا، حيث تقدم أكثر من 250 طالبا وخريجا، واختير عدد محدود، منهم 30% من خريجي الجامعة.