شكرا لقرائتكم خبر برنامج صيفي لتطوير مشاريع طلاب جامعة الإمام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويتضمن البرنامج، الذي يستهدف الطلبة والخريجين، ويمتد لأسبوعين، ثلاثة مسارات رئيسة هي: تقنية المعلومات، والتسويق، وريادة الأعمال.
وأوضحت عميدة المعهد الدكتورة خلود الغامدي، أن البرنامج يهدف إلى تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة لبدء وتطوير مشاريعهم الخاصة، من خلال ورش عمل ومحاضرات تفاعلية تغطي جوانب مختلفة من ريادة الأعمال والتسويق والتقنية، مؤكدة أن البرنامج لاقى إقبالا كبيرا، حيث تقدم أكثر من 250 طالبا وخريجا، واختير عدد محدود، منهم 30% من خريجي الجامعة.
كانت هذه تفاصيل خبر برنامج صيفي لتطوير مشاريع طلاب جامعة الإمام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.