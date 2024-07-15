شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على 3 مخالفين لنظام البيئة للصيد دون ترخيص بمحمية الملك سلمان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكنت الدوريات الميدانية للقوات الخاصة للأمن البيئي وهي تؤدي مهامها في تنفيذ نظام البيئة بمحمية الملك سلمان الملكية، من القبض على 3 مواطنين وهم: لازم صبيح مسيب الشراري، وظاهر مسيب عيوش الشراري، ومسيب مهنا الشراري.

جاء ذلك لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص، وبحوزتهم بندقيتا شوزن، و21 ذخيرة شوزن حية، وسلاح ناري من نوع رشاش، و45 ذخيرة رشاش حية، و3 كائنات فطرية مصيدة.

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى الجهة المختصة.



عقوبات مشددة

وشددت القوات الخاصة للأمن البيئي على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية التي تحظر صيد الكائنات الفطرية، مؤكدة أن عقوبة استخدام الأسلحة النارية في الصيد دون ترخيص غرامة 80 ألف ريال، وعقوبة الصيد دون ترخيص غرامة 10 ألف ريال، وعقوبة الصيد في مواسم وأوقات محظور الصيد فيها غرامة 5 آلاف ريال، وعقوبة صيد الضب غرامة 3 آلاف ريال.

وأهابت في الوقت ذاته بالمبادرة بالإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية، بالاتصال على الأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.