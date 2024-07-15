شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الرياض.. استمرار الموجة الحارة على هذه الأماكن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من استمرار الموجة الحارة على أجزاء من منطقة الرياض اليوم الاثنين، تشمل تأثيراتها ارتفاعًا في درجات الحرارة من (47 – 48) درجة مئوية.وتبدأ الظاهرة الساعة 11 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 5 مساء، على الأفلاج والسليل. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)